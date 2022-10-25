Boks Şampiyonu Demirezen: “Bir Türk hangi savaşa korkuyla çıktı ki biz ringe çıkarken korkalım”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde “Bir Şampiyonun Hikayesi” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde WBO Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Ali Eren Demirezen ile “Bir Şampiyonun Hikayesi” konulu söyleşi ilgi gördü.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği “Bir Şampiyonun Hikayesi” temalı etkinlikte, öğrencilerin Avrupa Şampiyonu Boksör’ün başarılarla dolu kariyerine ilişkin merakları giderildi. Etkinlikte, Ali Eren Demirezen’in özellikle “Bir Türk hangi savaşa korkuyla çıktı ki biz ringe çıkarken korkalım” sözleri dikkat çekti. Bu sözlerden sonra salonda büyük bir alkış tufanı koptu. Etkinlik, şampiyonun yaşadığı zorluklar ve müsabakalar ile ilgili soru-cevap bölümünden sonra, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın plaket ve teşekkür belgesi takdimiyle birlikte son buldu. Etkinlikte, Fakülte Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Akkılıç, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Finans ve Bankacılık Bölümü Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Yıldırım Kutbay, fakülte mensubu diğer akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.