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Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz’ı ziyaret etti

Belediye Başkanları Birliği’nin Balıkesir İl Temsilciliği görevine atanan Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti.

BALIKESİR 01.07.2021, 15:58
Birlik Başkanı Bozbey, Yılmaz’ı ziyaret etti

Belediye Başkanları Birliği’nin Balıkesir İl Temsilciliği görevine atanan Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti.

Bozbey ile çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunan başkan Yılmaz, Bozbey’e başarılı bir çalışma dönemi diledi. Bozbey, ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Başdanışmanı Cemal Öztaylan’ı ziyaret ederek birliğe üye yaptı.
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