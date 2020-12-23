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Bir "ohh ohh" da Balıkesir emniyetinden
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuları sergileyen İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucularla "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu’ya destek verdi.
BALIKESİR 23.12.2020, 19:11
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuları sergileyen İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucularla "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu’ya destek verdi.Yapılan operasyonda 1 kilo 104 gram esrar maddesi, 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken bu bağlamda yakalanan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam edeceğini bildirdi.
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