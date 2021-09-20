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“Bin Pınarlı İda ve Sarıkız” sergisi açıldı

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, “Bin Pınarlı İda ve Sarıkız” isimli fotoğraf ve resim sergisine ev sahipliği yaptı.

BALIKESİR 20.09.2021, 11:41
“Bin Pınarlı İda ve Sarıkız” sergisi açıldı

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, “Bin Pınarlı İda ve Sarıkız” isimli fotoğraf ve resim sergisine ev sahipliği yaptı.

26 Eylül akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışı Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Ersan Bahar tarafından gerçekleştirildi. Sanatçıları Ayvalık’ta konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahar, “Bekir Coşkun, Ceynur Karagözoğlu, Halil Soyuer, Sebahattin Ali, Tankut Öktem ve Özdemir Yemenicioğlu’nu saygı, sevgi, minnet ve rahmet duygularıyla anıyoruz. Ne mutlu ki anısını burada yaşatıyoruz” dedi. Galeride eserlerini sergileyen sanatçılar; Serhan Güzey Kerestecioğlu ve Haşmet Demirbil, titiz bir çalışmayla hazırladıkları eserlerini Ayvalıklı sanatseverlerle buluşturmaktan duydukları memnuniyet ifade eden konuşma yaptılar.

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