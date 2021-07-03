BİGEP’te başarılı olan öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla İl genelinde yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında başarılı çalışmalar ortaya koyan okul yöneticisi, öğretmem ve öğrencilere ödüllerini verdi.

Heyecan, motivasyon ve sinerji oluşmasının hedeflendiği projeyle, Balıkesir’in eğitimde hep bir adım daha önde olması amaçlandı. Pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim modeline de uygun hale getirilerek eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız bir şekilde sürdürülen projede; akademik, sosyal-sportif ve sanatsal, yenilikçi eğitim-öğretim ortamları ve tasarım beceri atölyeleri, proje tabanlı çalışma faaliyetleri ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sisteminin etkili ve verimli kullanımına yönelik birçok alanda çalışmalar gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende söz alan öğrenciler BİGEP Projesi sayesinde fırsat dolu bir yıl geçirdiklerini ve başarıya ulaşmada projenin kendilerine yol gösterici olduğunu dile getirdiler.

Projenin pandemi döneminde de kusursuz bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Şıldak törende yaptığı konuşmada, “Hayata geçirdiğimiz projemiz, hem uzaktan eğitime hem de yüz yüze eğitime hazır bir proje olarak tanıtım toplantısıyla sunulmuştu. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bu projeyle ilgilenen arkadaşlarımız her türlü öngörüde bulunarak, zamanında yaptıkları hazırlıklarla projemizin kusursuz olarak pandemi döneminde ilerlemesini, işletilmesini sağladılar. Projede emeği geçen bütün ekibimizi, eğitim kadromuzu ve burada bulunan, başarılarıyla şu an karşımızda oturan çok kıymetli öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

BİGEP’in motivasyon ve sinerji oluşturma projesi olduğunu ve bunun da başarıyla gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Şıldak, “Sadece eğitim camiamızda, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin değil, İlin bütün dinamiklerinin benimsediği, heyecan duyduğu, kabullendiği bir proje oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız yıl sonu değerlendirmesi sonucunda projemizin gelecek eğitim ve öğretim yılı için revizyonu ve eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalara şimdiden başlandı. Eylül ayı itibariyle yeni yüzüyle, geliştirilmiş formatıyla önümüzdeki sene de uygulanma imkanına kavuşacak” diye belirtti.

“Atölyeler Modern Eğitimin, yenilikçi yaklaşımların en güzel gerçekleştiği ortamlardır”

Projeyle birlikte fiziki kapasitenin arttırılması, okullardaki yenilikçi ortamların, atölye yapımlarının da gerçekleştiğini açıklayan Şıldak, “Çalışmalara yönelik rakamlar çok umut verici. 160’ın üzerinde atölye yapımı devam ediyor. Bunların 100’e yakını tamamlandı. Devam eden 21 çalışma var. Gelecek yıl itibariyle 168 atölyeyi hizmete sunmuş olacağız. Atölyeleri modern eğitimin, yenilikçi yaklaşımların en güzel gerçekleştiği ortamlar olması açısından son derece önemsiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından proje dahilinde oluşturulan çeşitli alanlarda, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın etkili kullanımının sağlanmasında gösterilen gayret ve başarılardan dolayı öğretmen ve öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Avlu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan ve Eşi Melek Yeliz Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Eşi Mehtap Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkan Vekili Okan Telaşeli, kurum müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.