BİGEP Sınavında dereceye girenlere ödül

Manyas’ta Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) sınavlarında başarılı olan öğrencilere başarı belgeleri ile birlikte ödül verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından geliştirilen projenin ilçelerdeki derslere göre başarı grafiğini izlemek üzere Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlenen sınavlarda dereceye giren öğrencilere Manyas Kaymakamı Koray Çelik makamında kabul ederek, başarı belgeleri ve ödüllerini verdi. Çelik, “Valimizin il genelinde eğitimde ki başarıyı arttırmak için geliştirdiği BİGEP projesi amacına ulaşıyor. Bizler de ilçemiz de okullarımızı ziyaret ederek, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile proje hakkında bilgilendirme yapıyor ve gelişmeleri çalışmaların neticelerini onlardan istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de BİGEP kapsamında derslerde ki başarı grafiğini ölçmek üzere her ay sınavlar yapmaktadır. Bu sınavlar da başarılı öğrencilerimize teşvik amacıyla küçükte olsa armağan verelim istedik. Amacımız eğitiminde çıtayı daha yukarılara çıkarmaktı” dedi.

İmtihanda başarılı olan 7-8-11 ve 12. sınıf öğrencilerine aşarı belgeleriyle ödülleri verildi.