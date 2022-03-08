BİGEP değerlendirme toplantısı yapıldı

Manyas’ta BİGEP, okul yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürlerinin katılımı ile Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) İlçe Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılan çalışmalar ve etkinlikler değerlendirilirken ikinci dönemin hedefleri belirlendi ve bu hedef doğrultusunda yapılacak çalışmalar hakkında okul müdürleri tarafından sunum yapıldı. Kaymakam Koray Çelik, çalışmaları yakından izlediğini, eğitimin ülkemiz ve ilçemiz için vazgeçilemez bir unsur olduğuna dikkat çekerek “Sıklıkla okullarımızı ziyaret ederek, okul müdürleri ve öğretmenlerimizle BİGEP konusunda istişareler de bulunuyoruz. Varsa eksikliklerin giderilmesi konusunda kendilerine gereken desteği veriyoruz. Amacımız ilçede eğitim de başarıyı yükseltmektir.”