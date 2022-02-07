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BİGEP başarı ödülleri dağıtıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan ve Balıkesir’in eğitimde adından söz ettiren illerin başında gelmesinin hedeflendiği Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında akademik alan ödülleri verildi.

BALIKESİR 07.02.2022, 15:24
BİGEP başarı ödülleri dağıtıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan ve Balıkesir’in eğitimde adından söz ettiren illerin başında gelmesinin hedeflendiği Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında akademik alan ödülleri verildi.

Balıkesir Ögretmenevinde gerçekleştirilen BİGEP Projesinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının ilk döneminin değerlendirilmesinin de yapıldığı programda ayrıca deneme sınavlarında başarı elde eden öğrencilere ödül verildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık açılış konuşması yaptı. Konuşmada projenin bir yılı aşkın süredir başarıyla devam ettiğini ve Balıkesir’in eğitim alanında bir heyecan ve motivasyon getirdiğini söyledi. Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aşık, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının 1’inci döneminin değerlendirme raporunu sundu. Değerlendirme raporunun ardından öğrenciler duygu ve düşüncelerini paylayarak başarılarını protokol üyeleri ve aileleriyle paylaştı.

Tatlı: “Eğitimin amacı geleceğin insanını yetiştirmektir”

Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı projede gelinen durum hakkında bilgiler verdi. Tatlı, “Eğitimin amacını Kant; iyi insan yetiştirmek olarak tanımlar. Aynı zamanda eğitim bir ülkenin hem bireylerinin fert fert yetiştirilmesi hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının bir bütün olarak yetiştirilmesidir. Eğitimin amacı geleceğin insanını yetiştirmektir. Hazreti Ali “çocuklarınızı gelecekteki durumlar için yetiştirin” der. Gelecekteki durumlar için insanımızı çocuklarımızı yetiştirirken düşünen, tasarlayan, uygulayan, üreten bireyler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ülkedeki eğitimin amacı ülkenin insan kaynağını yetiştirmek, bu anlamda eğitim, istihdam ilişkisinin kurumlanarak eğitimin planlanması önemlidir. Kendini ifade eden, Türkçe’yi iyi kullanın ve en az bir yabancı dili iyi bilen bireyler yetiştirerek geleceğin dünyasında sadece kendi ilinde, kendi ülkesinde değil gelecekteki dünya küresel dünyada rekabet edebilen bireyler yetiştirmek, Türk milliyetçinin amaçlarıdır. Eğitim bir süreç yönetimidir. Sürecin iyileştirilmesi, sonuçların sağlıklı alınmasını gerektirir. BİGEP sadece sonuçtaki değerlendirmelerin değerlendirildiği, ele alındığı bir süreç değil, eğitim süreçlerinin bir bütün olarak müdahale edip sonuç almaktır. Bu anlamda başarıyı izleme ve geliştirme olarak tanımlanmasının amacı da budur. İzleyeceğiz, müdahale edeceğiz, feedback yapacağız, tekrar düzeltip sonuç almaya odaklanacağız” diye konuştu.

Şahin: “Gençleri geleceğe hazırlamak için tüm imkanları kullanıyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de törende yaptığı konuşmada eğitimin önemine işaret ederek, “Belediyeciliği sadece yol, binalar, parklar yaparak şehri imar etmek olarak algılamıyoruz. Bu nedenle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın da ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda neslimizi de ihya etmek için özellikle de genç neslimizi geleceğe hazırlamak için elimizdeki imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Bu değerli projenin maddi boyutunda katkılarımızı elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bunun ne kadar meblağ olduğu, büyük ya da küçük olduğunun maddi boyutunun çok önemi yok. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda her ne kadar artık bir yıl kalmış olsa da Türkiye’nin 2023 vizyonlarına ulaşması açısından Balıkesir bu vizyonlara ulaşmakta geri kalmaması bu vizyonu mutlaka bütün Türkiye olarak gerçekleştirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak: “:İGEP Başarıyla devam ediyor”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında BİGEP’in başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, “Balıkesir’in en iyileri salonumuzda bulunuyor. Çocuklarımız deneme sınavlarında hakikaten üstün başarı gösterdiler, il düzeyinde ödül almayı hak ettiler. BİGEP zaten eğitimin aktörlerinin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, okul müdürlerimizin eğitim süreciyle alakalı olan herkesin, velilerimizin daha enerjik olması, daha dinamik olması, daha özgüvenli olması, hedeflerinin daha belirli hale getirip o hedefe doğru hep birlikte yürümesini amaçlayan bir sinerji oluşturma projesi. Buradan bir salonu dolduran bizler bugün özellikle eğitim öğretim döneminin başlangıcında bu enerjiyi ilimize buradan yaymak istiyoruz. BİGEP hızla devam ediyor, kabul gördü. Bir benimseme ve sahiplenme oluştu. BİGEP zaten kendisi kendi başına bir şey değil. Aslında söylediği şey hep beraber başaralım. Birlikte yapalım. Ben sana enerji vereyim, sen bana enerji ver ve sinerji patlaması olsun, iletişim olsun, bir hedef ve rekabet olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından BİGEP kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılında gerçekleştirilen deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, siyasi parti ve sendikaların temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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