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Bigaspor’un tecrübeli kalecisi Taner Ayvalıkgücü’ne transfer oldu
KULÜP BAŞKANI SUAT TAŞ VE TANER TAMİNCE
BALIKESİR 21.10.2020, 14:32
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigaspor’un tecrübeli kalecisi Taner Tamince’yi renklerine bağladı.
BAL ligi temsilcilerinden Bigaspor’da 3 sezondan bu yana forma giyen tecrübeli file bekçisi Taner’in transferi kırmızı-beyazlı camia ve taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş’ın da katıldığı mini törenle sözleşme imzalayan Taner Tamince, 2. Ligde bir, TFF 3. Ligde 96 ve BAL liginde 119 karşılaşmada forma giymesiyle genç yaşta adeta bir rekora imza atmasıyla tanınıyor.
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