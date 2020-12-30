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Bigadiç’te yılbaşı öncesi sıkı denetim
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yılbaşı öncesi ilçe emniyeti karayolları ve ana arterlerde denetimleri sıklaştırdı.
BALIKESİR 30.12.2020, 20:24
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yılbaşı öncesi ilçe emniyeti karayolları ve ana arterlerde denetimleri sıklaştırdı.Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar kontrol edilirken, vatandaşın kimlik bilgilerinden GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Bigadiç’in en işlek noktalarında gerçekleşen denetimlerde vatandaşların Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına karşı uyarıldı. Vatandaşlar bu tür uygulamalardan memnun kaldıklarını dile getirerek Emniyet görevlilerine teşekkür etti.
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