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Bigadiç’te okul servisleri denetlendi

Bigadiç Emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, okul önlerinde ve öğrenci servislerine yönelik tedbirlerini arttırdı.

BALIKESİR 19.10.2021, 12:33
Bigadiç’te okul servisleri denetlendi

Bigadiç Emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, okul önlerinde ve öğrenci servislerine yönelik tedbirlerini arttırdı.

Bigadiç Emniyet Müdürlüğü bağlı Trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Uygulama yapan polis ekipleri, servis sürücülerinin ehliyet ve araç evraklarını kontrol ettiler ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardılar. Daha sonrasında araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ederken ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için, okul önlerinde öğrencilerin çıkış saatlerinde yanlış park eden araçlara cezai işlem uyguladılar. Öğrenci servislerinin kontrol edildiği denetimde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

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