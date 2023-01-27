Bigadiç’te küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ücretsiz aşılama

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bigadiç Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilçede yetiştirilen hayvanlara ücretsiz aşı uygulanacak. Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı içeriğinde 2023 yılı ücretsiz aşı temini ve uygulaması protokolü Bigadiç Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalandı.

İmzalanan protokol gereği Bigadiç’teki üretilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara şap, veba, brusella, LSD, kuduz, çiçek ve parazitlere karşı ücretsiz aşılama Bigadiç Belediyesi tarafından yapılacak.

Söz konusu protokol ile yapılacak planlı aşılamada büyükbaş hayvanlara 100, küçükbaş hayvanlarda 250 adede kadar olan kısım için yetiştiricilerden aşı bedeli ve uygulama ücreti alınmayacak. Bigadiç Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu katıldı.