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Bigadiç’te kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kenevir ekimi yapan şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri şahsın üzerinde ayrıca uyuşturucu hap ele geçirdi.

BALIKESİR 26.08.2021, 11:58
Bigadiç’te kenevir ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kenevir ekimi yapan şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri şahsın üzerinde ayrıca uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde bir adreste 8 kök kenevir ve şahsın üzerinde yapılan aramada 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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