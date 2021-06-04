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Bigadiç’te kaybolan alzheimer hastası kadın bulundu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde dün akşam saaatlerinde kayıp ihbarında bulunulan 70 yaşındaki alzheimir hastası kadın sabah saatlerinde bulundu.

BALIKESİR 04.06.2021, 11:28
Bigadiç’te kaybolan alzheimer hastası kadın bulundu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde dün akşam saaatlerinde kayıp ihbarında bulunulan 70 yaşındaki alzheimir hastası kadın sabah saatlerinde bulundu.

Dün akşam saatlerinde Bigadiç’in Kızılçukur kırsal mahallesinde yaşayan 70 yaşında D.V. isimli kadının kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Asayiş Timi, 1 drone, 1 jandarma trafik timi ekibi, AFAD ekipleri ve köy halkından oluşan 90 kişilik arama kurtarma ekipleri sabaha kadar süren kurtarma çalışmaları sonucu sabaha karşı köyün 1 Km. dışında ki kullanılmayan bağ evinde sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde her hangi bir olumsuz durum olmadığı tespit edilerek ailesine teslim edildi. Ailesi kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve köylülerine teşekkür ettiler.
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