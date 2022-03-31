Bigadiç’te caddeler gül suyu ile temizlendi

Bigadiç’te yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle cadde ve sokaklara gül suyu sıkıldı.

11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala Bigadiç çarşısı vatandaşlar tarafından alışveriş için yoğun ilgi görürken Bigadiç Belediyesi cadde ve sokaklar gül suyu ile temizlendi. Gül suyu ile yolların ve çevrenin güzel kokmasını sağladıklarını ifade eden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ’’Ramazan ayımız mübarek olsun. Tüm caddelerimize ve sokaklarımıza gül suyu sıkıyoruz, mübarek ramazan ayımızı gül kokularıyla karşılıyoruz. Tüm ekiplerimize ilçemizin mis gibi kokmasını sağladıkları bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.