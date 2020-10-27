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Bigadiç’te bir köy karantinada

BİGADİÇ'TE BİR KÖY KARANTİNADA

BALIKESİR 27.10.2020, 09:30
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Bigadiç’te bir köy karantinada

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının alındığı açıklandı.

Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edildi.

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