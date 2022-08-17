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Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz görevine başladı.

Balıkesir’in Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan’ın tayini çıkmasının ardından Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı’na, Ankara Güvercinlik Hizmet Destek Bölük komutanlığında görev yapan Jandarma Üsteğmen Ali Akyüz getirildi.

BALIKESİR 17.08.2022, 12:39
Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz görevine başladı.

Balıkesir’in Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan’ın tayini çıkmasının ardından Bigadiç İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı’na, Ankara Güvercinlik Hizmet Destek Bölük komutanlığında görev yapan Jandarma Üsteğmen Ali Akyüz getirildi.

Jandarma Üsteğmen Ali Akyüz ‘‘Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak maksadıyla ilçede bulunan kurum amirlerimizle ve vatandaşlarımızla koordinasyonu sağlayarak görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. ’dedi.

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