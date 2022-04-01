Bigadiç Belediyesinde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 lira oldu

Belediye binasının önünde çalışanlara müjde veren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Belediyede en düşük işçi maaşı 6 bin 223 Lira olacak" dedi.

Bigadiç’te en güzel hizmeti sunmak adına saat mefhumu gözetmeden, fedakarca gece gündüz özveriyle çalışan tüm personeline teşekkür eden Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Mesai kardeşlerime belediyelerde en yüksek ücret olan 6 bin 223 Lira hayırlı olsun inşallah" dedi.

"Biz Bigadiç Belediyesiyiz, daha çok çalışacağız" diyen Belediye Başkanı İsmail Avcu, ‘’Bugün 1 Nisan Mübarek Cuma günü. Birlikteliğimizin 8.’nci yılını doldurup 9.’ncı yılına adım attığım ilk gün. Mübarek Ramazanı ayını karşıladığımız ilk akşam öncesinde büyük bir coşkuyla birlikte yürüdüğüm yol arkadaşlarım, sağlıkla, huzurla ailesiyle yaşasın, alın terinin karşılığını alsın istiyorum. Bu sebeple mesai kardeşlerime Belediyelerde en yüksek ücret olan 6 bin 223 Lira hayırlı olsun inşallah. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin inşallah’’ dedi.

Moral bulan, güven kazanan işçiler Başkan İsmail Avcu’ya alkışlarla teşekkür ettiler.