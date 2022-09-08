banner596

banner547

Son Dakika

Berkcan Biratan Niğde Anadolu Fk’nın yardımcı antrenörü olarak göreve başladı

Antrenör Berkcan Biratan 3. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK’nın Yardımcı antrenörü olarak göreve getirildi.

BALIKESİR 08.09.2022, 19:22
Berkcan Biratan Niğde Anadolu Fk’nın yardımcı antrenörü olarak göreve başladı

Antrenör Berkcan Biratan 3. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK’nın Yardımcı antrenörü olarak göreve getirildi.

Beşiktaş JK ve Bandırmaspor’da görev yapmış Adanalı Antrenör Berkcan Biratan Niğde Anadolu Fk’nın A Takım 2022/23 sezonunda yardımcı antrenörlük görevini üstlenecek. 2017 ve 2019 yılları arasında 2 sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde sözleşmeli olarak antrenörlük yapan Biritan, Bandırmasporda U - 14 Teknik sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Girona 4 4
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 4 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
26
açık