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"Benim arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı

-Gömeç ilçesinde bir vatandaş, arsasından geçtiğini iddia ettiği yolu kapattı.

BALIKESİR 08.07.2021, 15:38
"Benim arsamdan geçiyor" deyip yolu kapattı

-Gömeç ilçesinde bir vatandaş, arsasından geçtiğini iddia ettiği yolu kapattı.

Yol kapatma olayı Karaağaç Mahallesi Gemiyatağı Caddesi 20. Sokakta yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin E., kendi arsasından geçtiği gerekçesiyle sokağı bariyerle kapattı. Yaklaşık bir haftadır kapalı olan sokakta mağdur olan vatandaşlar Gömeç Belediyesine başvurdu. Sokaktan geçemediklerini anlatan vatandaşlardan Kemal Yıldız, “Hüseyin E. sokağı bariyerle kapattı. Belediye yetkilileri burasının yol olduğunu söylüyor. Sokak, 2 Temmuzdan bu yana kapalı. Komşular mağdur oldu. Belediyenin bariyerleri kaldırmasını bekliyoruz” dedi.
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