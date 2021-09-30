Belediyenin oteli üniversite öğrencilerine yurt oldu

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının yüzyüze başlamasıyla birlikte Kepsut Meslek Yüksekokulu’nu kazanan öğrencilerin, ilçede barınma sorunu yaşamamaları için Kepsut Belediyesine ait otel öğrencilere tahsis edildi. Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ş. Hakan Atalgın ise Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un bu jestine karşılık teşekkürlerini iletti.

27 Eylül 2021 tarihi itibariyle akademik dönemine başlayan Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokulu öğrencileri kayıtlardan sonra barınma konusunda sıkıntı yaşamaması için Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, belediyeye ait oteli öğrencilerin kullanımına tahsis etti. Geçen yıl pandemi önlemleri dolayısıyla uzaktan eğitim gören 2. Sınıf öğrencileri ile yeni gelen 1. Sınıf öğrencilerine barınma konusunda mağduriyet yaşanmaması adına Kepsut Belediyesi 20 kişilik otelini öğrencilerin kullanımına tahsis etti.

Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ş. Hakan Atalgın ise Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un bu jestine karşılık teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Atalgın, “ Kepsut’a ilk kez gelen öğrencilerimiz zaman zaman barına konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Pandemi dönemi dolayısıyla bu yıl hem 1. hem de 2. Sınıf öğrencilerimiz ilk kez şehrimize ve ilçemize geldiler. Bu bakımdan yoğun barınma talebi dolayısıyla bazı öğrencilerimizin bu konuda sıkıntı yaşama ihtimali doğdu. Belediye başkanımız zaten bu konuda bize yardımcı olacağını çok daha önceden belirtmişti. Kısa süre içinde belediyeye ait oteli öğrencilerimizin hizmetine tahsis ettiler. Oldukça konforlu olan odalarda televizyon ve buzdolabı da bulunuyor. Kepsut Belediyesi ve şahsında Belediye Başkanımız İsmail Cankul’a eğitim için yapmış olduğu önemli jest ve destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.