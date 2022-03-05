Belediye Üniversite sınavı ücretlerini yatırdı

Burhaniye Belediyesi 2022 Üniversite (YKS) sınavına girecek öğrencilerin sınav ücretlerini hesaplarına yatırdı. Burhaniye Belediyesi, geçtiğimiz günlerde alınan karar gereği Burhaniye’de yaşayan tek maaşlı asgari ücretli ihtiyaç sahibi aileleri çocuklarının YKS başvuru ücretlerini ödemek için çalışma başlatmıştı. Sınav başvuru formu ile belediyeye müracaat eden öğrenciler içerisinde değerlendirmelerini yapan Burhaniye Belediyesi başvuruya uygun olan 125 öğrencinin sınav ücretlerini öğrencilerin hesaplarına yatırdı.

Burhaniye Belediyesi tarafından kurulan “Eğitime Destek ve Dayanışma Derneği” ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucu yardım almaya hak kazanan 125 öğrencinin 230 TL olan YKS ücreti Burhaniye Belediyesi tarafından öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Toplamda 28.750 TL YKS ücreti öğrencilerin hesaplarına yattı.

Belediye Başkanı Başkanı Ali Kemal Deveciler, Eğitimin her kademesinde projelerimizle halkımıza hizmet veriyor; çocuklarımızın en önemli günlerinde yanlarında onlara destek oluyoruz. Yardımlarımıza ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğiz, onlar yeterki kazansın bursları da hazır” diye konuştu.