banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Almanya’da maske cinayeti
Almanya’da maske cinayeti
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''

Bebek ve Anne dostu hastaneye teşekkür belgesi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Ulusal Anne-Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Türkiye’deki 710 kamu hastanesi içerisinde sadece 11 hastanede bulunan Bebek ve Anne Dostu Hastane unvanına sahip.

BALIKESİR 22.09.2021, 09:29
Bebek ve Anne dostu hastaneye teşekkür belgesi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Ulusal Anne-Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Türkiye’deki 710 kamu hastanesi içerisinde sadece 11 hastanede bulunan Bebek ve Anne Dostu Hastane unvanına sahip.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Bakım Ünitesi unvanlarını alarak Ulusal Anne-Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldı. Teşekkür Belgesi Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından hastane başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel’e takdim edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel yaptığı açıklamada, “Hastanemizin ülkemizde toplam 710 kamu hastanesi içerisinde sadece 11 hastaneye layık görülen bebek ve anne dostu hastane olması ile fiziksel ve mental olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesindeki katkısı ve anne adaylarımıza güvenli ve kaliteli doğum hizmeti sunmaktan kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0