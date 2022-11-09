B.B.B.’den, Edremit’e sokak hayvanları tedavi merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (B.B.B.) ; Edremit’te, Türkiye’ye örnek olacak Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışı için gün sayıyor. Bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan merkez, sokak hayvanları için acil müdahale üssü olarak hizmet verecek.

20 ilçede sokak hayvanlarının daha güvenli ve daha sağlıklı koşullarda yaşamaları için yoğun çaba içinde olan Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’i sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisinde Türkiye’ye örnek olacak bir tesise daha kavuşturuyor. Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde faaliyete geçecek olan tam donanımlı “Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi” açılış için gün sayıyor. Sokak hayvanları acil müdahale üssü olarak da hizmet verecek olan merkez, bakım ve tedavinin yanı sıra uzman veteriner hekimler tarafından birçok komplike operasyonun yapılabileceği bir altyapıya sahip olacak. Bir muayenehane, bir hasta bakım bir de ameliyathaneden oluşacak Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde yaralanan sokak hayvanlarına anında müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat acil müdahale aracı da hazır olarak bulunacak. Merkez, bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke “Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 30 gün gibi kısa bir süre içerisinde Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezini hazır bir duruma getirdik.” dedi.

Sokak hayvanlarının sığınıp korunacağı, bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı Türkiye’nin en modern barınaklarını bünyesinde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda devreye aldığı hayvan ambulansı VETBULANS ile kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz sokak hayvanlarının imdadına koşarken VETBUS ile ise kentin her noktasındaki sokak hayvanlarına mobil veteriner kliniği hizmeti sunuyor. Can dostlar için hayata geçirilen çalışmalarda gönüllülüğün gücünü de kullanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Mutlu Patiler” projesini de geçtiğimiz aylarda hayata geçirdi. Proje dahilinde gönüllü vatandaşlara “Pati Kart” dağıtan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi gibi çalışmalarına vatandaşları da dâhil etti.