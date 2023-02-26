BAYŞAD’ta Başkan Gülçin Yurdakul güven tazeledi

BAYŞAD / Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğinin 5. Olağan Genel Kurulu, dernek üyelerinin yoğun katılımıyla dernek merkezinde toplandı. Yapılan Genel Kurul sonrası BAYŞAD’ta Başkan Gülçin Savaşaneril Yurdakul güven tazeledi

Divan başkanlığını Eğitimci -Yazar Mustafa Kuvancı’nın yaptığı Genel Kurul saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Deprem Şehitleri için tazimle anılmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle birlikte Dernek organları Gülçin Savaşaneril Yurdakul başkanlığında yeniden oluşturuldu. Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri: Gülçin Yurdakul (Başkan), Gülnur Gündoğan (Sekreter), Numan Özel (Sayman), Orhan Onocak (Üye -Arge), Yusuf Akgül (Başkan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Yedek Üyelikler: Ahmet Meydan, Bedia Narlı, Gökmen Karadağ, Gönül Ünver, Şener Altun

Denetleme Kurulu Asil Üyelikleri: İrfan Ünsal (Başkan), Ayşenur Kaya Aydoğan, Nazlı Karagöz Denetleme Kurulu Yedek Üyelikleri: Yaşar Kutlu, Sema Oğuz Bey, Gülcihan Önal

Güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Gülçin Savaşaneril Yurdakul, Genel Kurula teşekkür ederek yeni yönetim kurulunun önümüzdeki süreçte daha gayretli olacağını, seçkin isimlerden oluşacak bir Danışma Kurulunun da katkılarıyla yeni projelerle hem Balıkesir’in hem de Türkiye’nin kültür- sanat- edebiyat hayatına destek olmaya devam edeceğini belirtti.