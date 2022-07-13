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Bayramın yıldızı Avşa oldu

Balıkesir’in Marmara Adasına bağlı Avşa ve Ekinlik adaları bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

BALIKESİR 13.07.2022, 09:14
Bayramın yıldızı Avşa oldu

Balıkesir’in Marmara Adasına bağlı Avşa ve Ekinlik adaları bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı’nda Avşa Adası ziyaretçi akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Adalarımızda herhangi bir sıkıntı yok, yoğunluğu kaldıracak ekiplerimiz hazır 24 saat boyunca çalışıyoruz. Avşa adamızın tamamı ve plajları dolu kışın nüfusu 6 bin olan adamız şuanda 200 bin kişiyi barındırmakta ve tatillerini güzel geçirmelerini sağlıyoruz. Bayramdan sonra da turistleri adalarımıza bekliyoruz Belediye olarak tüm imkanları seferber ettik misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz" dedi.

Kurban Bayramı ile başlayan tatil ise bayramdan sonra da devam ediyor. Oteller yüzde 100 doluluk ile hizmet veriyor.

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