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Bayram öncesi kaçak hayvan ve hırsızlıklara karşı denetimler sıklaştırıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak hayvan ve hayvan hırsızlıkları olaylarına karşın denetimlerini sıklaştırdılar.

BALIKESİR 07.07.2021, 16:13
Bayram öncesi kaçak hayvan ve hırsızlıklara karşı denetimler sıklaştırıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak hayvan ve hayvan hırsızlıkları olaylarına karşın denetimlerini sıklaştırdılar.

Kurban Bayramına sayılı günler kala olası hayvan hırsızlıkları ve kaçak kurbanlıklara karşı İlçe Jandarma Komutanlığı Salur Karakol Komutanlığı ile Manyas Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri ilçenin kırsal mahallelerinde konuşlanarak denetimlerini gerçekleştiriyorlar. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri GBT sorgulaması da gerçekleştirirken, veterinerler ile birlikte ortak çalışma ile canlı hayvan taşıyan kamyonlar ile diğer şüpheli buldukları kamyonlarda da denetimlerini gerçekleştiriyor.
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