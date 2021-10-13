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BAÜN’den Mısır hasadı

Balıkesir Üniversitesinin, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri devam ediyor. Çağış Kampüsü içerisindeki tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan ürünlerden son olarak dane mısır için de hasat gerçekleştirildi.

BALIKESİR 13.10.2021, 12:29
BAÜN’den Mısır hasadı

Balıkesir Üniversitesinin, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri devam ediyor. Çağış Kampüsü içerisindeki tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan ürünlerden son olarak dane mısır için de hasat gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında; buğday, arpa ve silajlık mısırın ardından dane mısır hasadında 65 dekar alandan 76 ton ürün elde edildi.

2021 tarımsal üretim sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda değer üretimini ön planda tuttuklarını ifade ederken, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerinde emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, 500 dekarın üzerinde bir alanda sürdürülen tarımsal üretim faaliyetlerine yeni dönemde de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman da arpa ile başlayan 2021 hasat sezonunu dane mısır ile tamamlandıklarını ifade ederken, kendilerine verdiği destekleri için Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

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