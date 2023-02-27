BAÜN’den ’Karesi Mimarlık Dergisi’ yayında

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Mimarlık Fakültesi “Karesi Mimarlık Dergisi”, ilk sayısıyla birlikte yayın hayatına başladı.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Karesi Mimarlık Dergisi, uluslararası hakemli e-dergi olarak ilk sayısıyla birlikte yayın hayatına başladı. Açık erişimli, akademik ve uluslararası çift kör hakemli Karesi Mimarlık Dergisi’nin, haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez çevrimiçi olarak elektronik ortamda yayınlanması planlanırken, yayın dili de Türkçe ve İngilizce olarak belirlendi.

Karesi Mimarlık Dergisi’nin kabul ettiği çalışmalarla ilgili konu başlıkları şu şekilde:

Mimari Tasarım, Proje, Proje Yönetimi, Yapı Fiziği, Sürdürülebilirlik, Yapı Sistem Teknolojileri/Tasarımları, Mimarlık Tarihi, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Planlama Politikaları, Somut/Somut Olmayan Kültürel Miras, Koruma/Restorasyon, Tasarım Araçları, Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Ürün Tasarımı/Teknolojileri.