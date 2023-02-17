BAÜN’den depremde yakınlarını kaybeden öğrencilere burs

Balıkesir Üniversitesi ve Üniversite Vakfı depremden etkilene veya yakınlarını kaybeden öğrencilerine burs kampanyası başlattı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve bölgede birçok ili etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen veya yakınlarını kaybeden öğrencilerine burs vermek için karar aldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve yönetimi depremden etkilenen ve yakınlarını kaybeden öğrencilerine Balıkesir Üniversitesi Vakfı aracılığı ile burs verme kararı aldı. Prof. Dr. Oğurlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Depremden Etkilenen Öğrencilerimize yönelik olarak BAUN vakfımız işbirliğinde bir burs kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi şimdi de öğrencilerimize sahip çıkma ve destek olma zamanı. Depremden etkilenen veya yakınlarını kaybeden öğrencilerimize burs vermek istiyoruz" dedi.