BAÜN’de Hayvan Hastanesinde yeni yatırım

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen doppler cihazının da içinde yer aldığı görüntüleme merkezi açıldı.

Merkezin faaliyete girmesi dolayısıyla gerçekleştirilen açılış törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Belediye ve Üniversiteden yetkililer ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ile birlikte merkezin açılış kurdelesini kesen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hayvan Hastanesi Görüntüleme Merkezinin, Üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Veteriner Fakültesine ve Hayvan Hastanesine verdikleri destekten dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da; "Hayvan Hastanesi bünyesinde yer alan Görüntüleme Merkezimizin, Üniversitemiz ve ilimiz hayvancılığı için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Açılışın ardından Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulunan davetliler, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan ve fakülte personelinden, Hayvan Hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı. Programda ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi arasında Veteriner Hekimliği Hizmetleri işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Balıkesir ili sınırları içerisinde yaralı ve hasta sokak hayvanlarının teşhis ve tedavisi sırasında uzman veteriner desteğinin sağlanması, veteriner eğitiminde uygulamalı klinik ders ve öğrenci stajı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Program, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.