BAÜN’de 14. İstihdam ve Kariyer Günleri düzenlendi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Turizm Fakültesinin geleneksel olarak düzenlediği ve turizm sektörü ile öğrencileri buluşturan İstihdam ve Kariyer Günleri’nin 14.sü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 yıllık köklü eğitim geleneği ile turizm sektöründe öncü bir kurum olan BAÜN Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 14. İstihdam ve Kariyer Günleri’ne, Turizm sektörünün farklı alanlarındaki temsilcilerinden 40’a yakın firma katıldı.

Kaliteli eğitim, nitelikli işgücü temasıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptı. Düzenlenen etkinliğin, öğrenciler ve sektör temsilcileri için hayırlı olması dileklerinde bulunan Rektör Oğurlu, katılımcı firmalara teşekkür ederken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen fakülte personelini de tebrik etti. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Karaman da açılış oturumunda bir konuşma yaparak İstihdam ve Kariyer Günleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Açılışın ardından farklı oturumlar ile beraber 2 gün süren etkinlikte; fakülte akademik personelinden oluşan moderatörler eşliğinde öğrenciler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.