BAÜN ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden İş Birliği protokolü

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) arasında; araştırma-geliştirme, deneysel, teknik çalışmaların, analizlerin gerçekleştirilmesinde hizmet alımı ile ortak girişimler ve projelerde karşılıklı iş birliği sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, kurumlar adına protokolü imzaladı. Törende, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nureddin Cengiz ve dekanlık yönetimi de hazır bulundu.

İmza töreninde dilek ve düşüncelerini paylaşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, imzalanan iş birliği protokolünün, kurumlar adına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İmzalanan protokol ile Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin; deneysel materyallerin, test ve analizlerin yapılması çerçevesinde, karşılıklı iş birliği çalışmaları gerçekleştirmesi amaçlandı.