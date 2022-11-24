BAÜN Tıp Fakültesine büyük onur

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından ulusal düzeyde akredite klinik olarak tescil edildi. Akreditasyon süreci içerisinde, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu üyeleri ile KBB Anabilim Dalı üyelerini makamında kabul ederek sürece olan desteklerini vurgulayan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, başarıyla tamamlanan akreditasyon sürecinin ardından alınan belgenin, KBB Kliniği ve üniversite hastanesi adına da hayırlı olmasını diledi.

Geçerlilik süresi 5 yıl olan “Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”, 43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde, BAÜN Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı’ya takdim edildi.

Konu hakkında bilgiler veren Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı: “Akreditasyon süreci bizim için çok önemliydi. Anabilim dalı olarak verdiğimiz hizmetlerde her zaman standardizasyon ve nesnel veriler çerçevesinde klinik gelişimimizin tamamlanmasını arzu ettik. Bu açıdan gerek klinik işleyiş ve hizmetlerinde gerekse de asistan ve tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminin şekillendirilmesinde, ulusal ve uluslararası standartlara ve kılavuzlara uygun olarak hizmet verdik. Üniversitemiz ve kliniğimiz için çok değerli olan bu Ulusal Akreditasyon Belgesi ile hâlihazırda sunmuş olduğumuz üstün standartlardaki eğitim, cerrahi ve poliklinik hizmetlerimiz, Türkiye KBB camiasının en üst çatısı olan Türk KBB ve BBC derneği tarafından da tescil edilmiş oldu” dedi.

Balıkesir’de KBB hastaları için gerek tanısal gerekse tedavi yönlendirmeleri açısından sevk ihtiyacının neredeyse sıfıra inmiş olduğunu belirten Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, Balıkesir’de şimdiye kadar yapılmamış birçok ameliyatın da BAÜN Hastanesinde rutin olarak yapıldığını vurguladı. Akreditasyon başarısının gerçekleşmesinde emeği olan tüm akademisyen, öğretim görevlisi ve klinik çalışma ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, uluslararası düzeyde de önemli başarılar ve sertifikasyon süreçlerinin gerçekleşmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, ilgi ve destekleri dolayısıyla da Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.