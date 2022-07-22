BAÜN Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, öğrenciler adına Dönem Birincisi Ahmet Uçar bir konuşma yaptı. Törende, BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Engin Ulusal da yaptıkları konuşmalar ile mezunları başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin ailelerinin de yer aldığı tören, dereceye giren öğrenciler ile tüm mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra, keplerin atılmasıyla sona erdi.