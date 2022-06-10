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BAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet sevinci

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

BALIKESİR 10.06.2022, 17:46
BAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet sevinci

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende öğrenciler adına Okul Birincisi Hediye Kocabaş bir konuşma yaptı. Dönem birincileri tarafından mezuniyet kütüğüne dönem plaketinin çakıldığı törende, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Gülcü Bulmuş da yaptığı konuşma ile öğrencileri mezuniyetleri dolayısıyla tebrik etti.

Protokol üyelerinin yanı sıra öğretim elemanları ve öğrencilerin ailelerinin de yer aldığı tören, bölümlerinde dereceye giren öğrenciler ile tüm mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra, keplerin atılmasıyla sona erdi.

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