BAÜN Rektörü Oğurlu Üniversite Hastanesinde

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesini ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akademik birimlere yönelik ziyaretleri dahilinde; Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesinde incelemelerde bulundu. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar’ın da eşlik ettiği ziyaret programlarında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, birim yöneticileri ve personeli ile görüşürken, laboratuvarları, poliklinikleri ve servisleri de ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu görüşmelerde; Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın ve Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ile akademisyenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hastane poliklinik girişinde yeni kurulan dijital kiosk cihazlarını da yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, öğrencilerle de görüşmeler gerçekleştirdi.