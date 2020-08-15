BAÜN Rektörü Kuş’tan Teknokent çağrısı
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİYLE TEKNOLOJİ VE YENİLİK KABİLİYETİNİN ARTIRILMASI HEDEFİYLE 1 EKİM 2019 TARİHİNDE KURULAN BALIKESİR TEKNOKENT’TE GİRİŞİMCİLERE AR-GE PROJELERİNİN TİCARİLEŞME VE FİRMALAŞMASI SÜREÇLERİNDE DESTEK SUNULURKEN, FİRMALARIN ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İLE ULUSLARARASI PROJELERİN BAŞVURU SÜREÇLERİNDE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR.
Milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle 1 Ekim 2019 tarihinde kurulan Balıkesir Teknokent’te girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulurken, firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümü ile uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriliyor.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 9 bin 970 metrekare kapalı alanı bulunan Balıkesir Teknokent bünyesinde 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoranın bulunduğunu belirterek, firmaları Balıkesir Üniversitesi ile işbirliği yapmak üzere Teknokent’e davet etti. Prof. Dr. İlter Kuş Teknokentlerin üniversite-sanayi iş birliğine uygun ortamlar oluşturduğunu da ifade ederek, Balıkesir Teknokent olarak bu durumu en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş:
“Yerli teknolojilerin gelişimi Teknokentlerle oluyor”
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesir Teknokent olarak yaptıkları çalışmalar ve hedefleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Balıkesir Teknokent 1 Ekim 2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 2001’de kurulmaya başlanan Teknokentler, girişimci, araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirerek yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sağlamaktadır. Yu¨ksek teknolojili u¨ru¨nlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde 9 bin 970 metrekare kapalı alanda inşa edilen "Balıkesir Teknokent", bünyesinde 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoran barındırmaktadır” dedi.
“Teknokentlerde firmalara vergi muafiyetleri de uygulanıyor”
Balıkesir Teknokent olarak firmalara sundukları hizmetler konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlter Kuş, “Teknokentimizdeki ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulmakta ve firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte, proje çıktılarının patentleşme süreçleri yönetilmektedir. Üniversitemizin laboratuvar ve sosyal imkanlarından firmalarımız faydalanabilmektedir. Teknokentlerde firmalar vergi muafiyetlerinden de yararlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
“Üniversite-sanayi işbirliğinde Teknokentler önemli”
Üniversite-sanayi işbirliğinde Teknokentlerin büyük önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. İlter Kuş, “Teknokentler, üniversite-sanayi iş birliğine uygun ortamlar oluşturmaktadır. Biz de Balıkesir Teknokent olarak bu durumu üst seviyelere ulaştırmak istiyoruz. Bu noktada üniversite ve sanayiyi bir araya getiren toplantılar düzenlemekteyiz. Üniversitemizde yer alan öğretim üyelerini firmalarla eşleştirme faaliyetlerini düzenlemekteyiz” diye konuştu.
“Firmaları işbirliği için Teknokent’e davet ediyoruz”
Tüm firmaları Balıkesir Üniversitesi ile iş birliği yapma konusunda Teknokent’e davet eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Balıkesir Teknokent bünyesinde bulunan 69 ofisin şu ana kadar 22’si kiralanmış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de, firmalarımızı üniversitemizle iş birliği yapmaları için Balıkesir Teknokent’e davet ediyoruz” dedi.
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