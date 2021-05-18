BAÜN Rektörü Kuş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite bünyesinde son dönemde hayata geçirilen yatırımlar ve onaylanan yeni projeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Üniversitedeki güncel gelişmeler hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yakın dönemde; Balıkesir Teknokent binası, Kongre ve Kültür Merkezi binası ve Merkez Kütüphane binasının tamamlandığını belirtti. Devam eden ve gelecekte hayata geçirilecek projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları, Kampüs giriş kapıları ve 3 bin kişilik kız öğrenci yurdu projelerimiz devam ediyor. Balıkesir Meslek Yüksekokulu binamız ile 100 yataklı ek hastane binamızın projeleri de inşaatlarına başlanmak üzere onaylanmış durumda. Yakın gelecekte inşaatlarına başlanacak. Kampüsümüzdeki bu büyük yatırımlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin ilgili kurumlarının destekleriyle gerçekleştiriliyor. Üniversitemize verdikleri desteklerden dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.