BAÜN Rektörü İlter Kuş, İlahiyat Fakültesinde

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, beraberinde üniversite üst yönetimi ile birlikte, yeni binasında İlahiyat Fakültesinde incelemelerde bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Çağış Yerleşkesindeki yeni binasında faaliyet göstermeye başlayan fakültede akademik ve idari personel ve öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Dekan Vekili ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen’den yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Fakülte öğrencileriyle de görüşmeler gerçekleştiren ve fakülteden bu yıl mezun olan üç öğrenciye de diplomalarını takdim eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yeni binanın üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulundu.