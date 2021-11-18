BAÜN ile BALOSB arasında eğitim işbirliği

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) arasında eğitime destek kapsamında örnek iş birliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen iş birliği ile kurumlar arasında ortak çalışmalar planlanırken, bu kapsamda ilk etapta BALOSB tarafından Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümüne, öğrencilerin uygulamalı çalışmaları çerçevesinde bilgisayar desteği sağlandı.

Gerçekleştirilen iş birliği çalışması kapsamında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti. Kurumlar arası iş birliği alanları ve çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Narlı ile fakülte öğretim üyeleri de hazır bulundu.

Görüşmede bir değerlendirmede bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, eğitime verilen desteğin önemine atıfta bulunarak gerçekleştirilen iş birliği ve ilgileri dolayısıyla Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ve konuğu Bölge Müdürü Mesut Eray’a teşekkür etti. Üniversite olarak şehir ve sanayi ile işbirliklerine verdikleri öneme vurgu yapan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, her alanda değer üretimi ilkesiyle çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliklerine imza attıklarını dile getirdi. BALOSB ile iş birliği ile de kurumlar arasında farklı alanlarda ortak çalışmalar planlandığını belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, gerçekleştirilen iş birliğinin, kurumlar adına hayırlı olması dileklerinde bulundu. BALOSB Müdürü Mesut Eray da üniversite ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilgileri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkürlerini sundu.

Görüşmenin ardından Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Narlı ile BALOSB Müdürü Mesut Eray, fakülte personeli eşliğinde Güzel Sanatlar Fakültesinde incelemelerde bulundular.