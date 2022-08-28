BAÜN Hastanesi Acil Servis, 7/24 Sağlık hizmetinde

Balıkesir ve çevresine 3. Basamak seviyesinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, her alanda gelişimini sürdürüyor. BAÜN Hastanesi Acil servisi 76 personelle hizmet veriyor.

Üniversite hastanesinde 2019 yılı Şubat ayında açılan Acil Servis de kısa sürede gerek fiziki alanda gerekse personel yapılanması alanında büyük bir gelişim gerçekleştirdi. Kuruluşunun ardından kısa sürede üst düzey acil servisleri niteleyen 3. Basamak olarak seviyelendirilen BAÜN Acil Servis, güçlü personel kadrosu ile 7 gün 24 saat esasıyla sağlık hizmeti veriyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Acil Servisin faaliyetleriyle birlikte çok sayıda acil vakanın şehir dışına sevkinin önüne geçildiğini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "1 Şubat 2019 tarihinde açılan hastanemiz Acil Servisinde şu an; 9 Öğretim Üyesi, 25 Asistan Doktor, 24 Hemşire, 6 Tıbbi Sekreter, 12 Personel olmak üzere toplam 76 akademik-idari personelimiz görev yapmaktadır. Gerek insan kaynağı gerekse tıbbi ve teknolojik donanım bağlamında üniversite hastanesine son dönemde yapılan yatırımların karşılığını almaktan mutluluk duyuyoruz. 124 yataklı ek bina inşaatına da bu yıl başlanacak hastanemiz, bundan sonraki süreçte de Balıkesir ve çevresi için her branşta nitelikli sağlık hizmetlerini sunmaya devam edecek" şeklinde konuştu.