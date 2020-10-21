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BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ÜRETİM, BAKIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BAÜN-DEHAM), KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA, ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN BİLİM İNSANLARINA SUNDUĞU LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA OLANAKLARIYLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

BALIKESİR 21.10.2020, 14:35
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BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında

Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezi (BAÜN-DEHAM), kurulduğu günden bu yana, üniversitede görev yapan bilim insanlarına sunduğu laboratuvar ve araştırma olanaklarıyla faaliyetlerini sürdürüyor

Bakanlık onayı ile faaliyet gösteren merkezde; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık tez çalışmaları, akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ve deney hayvanları kullanım sertifikası programları da gerçekleştiriliyor.

Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bulmuş, merkezin sahip olduğu olanaklarıyla akademisyenler ve lisansüstü eğitim gören araştırmacılar için kapılarının açık olduğunu vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bulmuş, “Uzun süredir içerisinde bulunduğum laboratuvar hayvanları bilimine, bilim insanları her geçen gün daha fazla ilgi göstermektedir. Bu ilgiyi on yılı aşkın süredir birçok farklı üniversitede katıldığım eğitim faaliyetlerinde de görmeye devam ediyorum. Ülkemizdeki üniversiteler bünyesinde kurulan deney hayvanları araştırma merkezlerinin sayıları hızla artmaktadır. Deney hayvanları araştırma merkezlerinin aktif kullanıldığı üniversitelerde, bilimsel yayın üretkenliği açısından bakıldığında, bu birimlerin lokomotif görevi gördükleri aşikârdır. Bu nedenle bilimsel başarıyı hedefleyen üniversiteler, deney hayvanları merkezlerine gerek donanımsal alt yapı, gerekse deneyimli personel istihdam edilmesi yönünden ciddi yatırımlar yapmaktadır. Bu bilimsel üretkenlik yarışında ön sıralarda yer almayı hedefleyen Balıkesir Üniversitesi de Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş’un özel ilgisi ve destekleriyle Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezine (BAUNDEHAM) olan yatırımlarına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezi’nin, laboratuvar hayvanları üzerinde yapılacak bilimsel çalışmaların etik kurallara bağlı yürütülmesi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bulmuş; “Merkezimizde, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık tezleri ile birlikte araştırmacılara nitelikli bilimsel çalışma yapabilecekleri teknik alt yapıya sahip güvenli ve modern laboratuvar ortamı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırmacılara deneylerinin tasarlanma aşamasından başlayarak prosedürlerin uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarında da deneyimli personelimiz ile destek verilmektedir. Araştırma olanaklarımızdan faydalanmak isteyen bilim insanlarını merkezimize bekliyoruz” dedi.

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