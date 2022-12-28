Başkan Yücel Yılmaz MHP’de istişare toplantısına katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında yapılan istişare toplantısına katıldı. İstişare toplantısında Başkan Yılmaz, il genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığında yapılan istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Başkan vekili Yasin Sagay katıldı. MHP İl Başkanlığında yapılan toplantı öncesi MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, daha sonra toplantı salonunda MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz İstişare toplantısında, il ve ilçelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz Ali Hikmet Paşa meydanına yapılan tarihi şadırvan inşaatının bu ay sonuna kadar bitirileceğini belirti. İstişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay ve İl Geneli Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. MHP İl Başkanı Yüksel toplantıya katılımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay’a teşekkür etti.