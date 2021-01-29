banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarına para cezası
Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarına para cezası
Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi
Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi
3 milletvekili CHP'den istifa etti
3 milletvekili CHP'den istifa etti
Ölen kuşuna böyle ağladı:
Ölen kuşuna böyle ağladı: "Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen"

Başkan Yılmaz’dan Bandırma’ya yatırım müjdeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bandırma’da düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

BALIKESİR 29.01.2021, 18:58
1
Başkan Yılmaz’dan Bandırma’ya yatırım müjdeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bandırma’da düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberinde Daire Başkanları ile birlikte Bandırma’da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, "Balıkesir tarafında çok Bandırma ile ilgili negatif bir şey yok ama Bandırma’da Bandırmalı kimliği ile ilgili çok güçlü bir olgu var. Bu da güzel bir şey. Spor bazı öfkelerin yansıması oluyor. Balıkesirspor’un Bandırmaspor ile ilgili veya Balıkesir’de yaşayan insanların Bandırma’ya bir öfkesi yok. Bandırma’dakilerin biz bu Balıkesirliler olmasa daha özgür oluruz. Bizim üst kimliğe ihtiyacımız yok Bandırmalı olmak bize yetiyor düşüncesi var. Mesela Almanya kendisine Almanya demekten vazgeçmiyor ama bir yandan baktığınızda Avrupa Birliği’nin üyesi. Biz sizin Bandırmalı kimliğiniz yok olsun diyenin alnını karışlarız. Bandırma her zaman Bandırma ama Balıkesir ile birlikte olduğunda daha güçlü olur. Ayvalık’ta, Edremit’te, Manyas’ta Gönen’de Balıkesir’in bir parçası. Biz bir iliz" dedi.

Yılmaz : 2024’e kadar buradayız

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 2024 yılına kadar görev başında olduklarını vurgulayarak, "20 tane ilçe var. En kendinden olan yer Bandırma. Bandırma’nın ihtiyaçları yaparsan daha iyi olur ama yaşamsal ihtiyaçları yok. Suyu akıyor, otobüsleri çalışıyor. Belediye olarak bitirmiş işlerini. Bandırma belki iki yıl sonra alacak hizmeti ama gücünü görecek Büyükşehir’in. Bandırma nasıl yönetiliyor? Hizmet nasıl geliyor göreceksiniz. Acelemiz yok. 2024’e kadar buradayız biz. Milletimiz takdir ederse, partimiz de bizi aday gösterirse bizim de niyetimiz olur şartlar olursa bir daha hizmet edeceğiz. Ben yapacağım en onurlu işin şehrime hizmet olduğuna inanıyorum. Ben kavga etmem. Herkesi dinlerim. İnsan ve finans yönetiminde rüştünü ispatlamış bir adamım. İlçe Belediye Başkanlığı yaptım kanunları öğrendim. Şimdi Bakanları da öğrendim. Ankara’nın koridorlarından nereden girersen nereden çıkarsan hangi bakana ulaşırsın onu da öğrendik. Yani yetişiyoruz. Cemal Öztaylan milletvekili olmasaydı çoğu şey başka olurdu. Üç dönem, iki dönem Belediye Başkanlıklarının devam ettiği yerlerde hizmetlerin çok farklı olduğunu işlerin tamamlandığını görüyoruz" dedi.

"Bandırma kimseden daha fazla su parası ödemiyor"

Basın mensuplarının Bandırma neden en pahalı suyu kullanıyor şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Başkan Yılmaz, "Biz göreve geldiğimizde gördük ki her belediye kendisine göre bir tarife yapmış. İşyerleri şu kadar, şantiye şu kadar para öder diye. Bine yakın ayrı ayrı su fiyatı var. Hepsi ayrı ayrı yazılım kullanıyordu. Belediye önce bunu olduğu gibi kabul etti. Devlet diyor ki kırsal mahalle ve ilçelerde nüfusu düşük olanlarda beşte bir fiyatını uygularsınız diyor. Normal şehir hayatının tüm özellikleri olan yerler dışında. Bandırma’nın 2014’te su fiyatı 7 TL’ydi. Biz şunu yaptık. Bandırma, Edremit, Karesi ve Altıeylül’deki su fiyatlarını aynı fiyata çektik. Önceden Bandırma’nın su fiyatı Karesi’nin üç katıydı. 2014’ten önce. 2014’te fiyat biraz düştü ama şehre bir yük geldi. Önceden emlak vergisi ile birlikte siz gidiyordunuz metrekarenize göre evde yaşayanlara göre farklı vergiler ödüyordunuz. Büyükşehir Yasası çıkınca ilçe belediyesi her bağımsız bölümün emlak vergisini kendisi alır denildi. Ama burada yaşayanların çöpünü ilçe belediyesi topluyor ama bu parayı toplayamaz. O zaman su faturasına eklesinler. Su varsa çöp üretiliyordur denildi. Su faturalarının altına baktığınızda BASKİ, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi diye üç bölüm var. İlçe Belediyesi’nin topladığı para vatandaşların normalde sokakta toplanan çöpler için ilçe belediyesinin harcadığı paranın karşılığı. Biz Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile konuyu konuştuk. Çöp hizmetini zaten ihale yapmayacaklarını, çoğunu kendilerinin gerçekleştirdiğini, işçilerin de taşerondan kendilerine geçtiğini belirtti. Yani çoğu hizmetin maliyeti daha hesaplanabilir oldu. Keyfi ihaleler yok. Yüksek fiyatlı ihale alan sistemler bitti. O nedenle şimdi bunlar düşüyor. Biz en son Aralık ayında karar alacaktık. Her ilçe kendi fiyatını versin diye. Ama dedik ki çoğu Belediye Başkanımızın adı şaibeye karışıyor. Bu rakamların yüksek olması ihalenin yüksek yapılmış olduğu manasına geliyor. Vatandaş bu parayı su faturasında yüksek oluyor. İhalelerinizi de, işinizi de takip ederiz, bunların hepsi eşit fiyatlı olsun dedik. Biz bu işi Belediye Başkanlarımız ile birlikte düzeltiyoruz. Ocak Ayı’ndan itibaren Karesi, Altıeylül, Bandırma, Erdek aynı fiyatı ödüyor. Bu kararı da oy birliği ile geçirdik. Bandırma kimseden daha fazla su parası ödemiyor. Bir şeyi fazla ödüyor. O da çöple ilgili olan ayrıntı. Onu da bu önümüzdeki günlerde bir yasa ile birlikte meclisten alacağımız kararla düzelteceğiz" dedi.

"Bandırma’ya neler yaptığımızı göreceksiniz"

Bandırma’ya yapılacak çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bandırma’ya neler yaptığımızı göreceksiniz. Buraya Büyükşehir bütün gücü ile geldiğinde ben sizi çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Gelip burayı kazıp tekrar gidip tekrar kazmak değil. Girdiğimizde tüm gücümüzle gelip alt yapımızı, üst yapımızı yapmamız lazım. Kesintili olarak 2,5 yılda iş yaparsak bu şehre de haksızlık yapmış oluruz. Zaten trafik sıkışık. Uzun inşaat sürmemesi lazım burada. Parası, projesi hazır olacak. İlçe Belediyesi ile, elektrik firması ile doğalgaz firması ile anlaşacaksın. İçeriye girdiğin zaman insanların da en rahat olduğu zaman yaz. Yaz ayında bir gireceğiz buraya Ekim Kasım olmadan çıkmamız lazım. Bu hazırlığı yapmadan girersek Bandırmalıya zulüm olur. Zaten yollar dar, esnaf can çekişiyor. Bir de biz gelip yolları kazarsak olmaz. Bunları biz bilerek yapıyoruz. Şu anda biz gireriz buraya ama 6 ay sürer. Asfaltın parası cebimizde olsun. Hadi dediğimizde gece gündüz çalışıp bitirelim" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13