Başkan Yılmaz’dan Bandırma’ya yatırım müjdeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bandırma’da düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberinde Daire Başkanları ile birlikte Bandırma’da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, "Balıkesir tarafında çok Bandırma ile ilgili negatif bir şey yok ama Bandırma’da Bandırmalı kimliği ile ilgili çok güçlü bir olgu var. Bu da güzel bir şey. Spor bazı öfkelerin yansıması oluyor. Balıkesirspor’un Bandırmaspor ile ilgili veya Balıkesir’de yaşayan insanların Bandırma’ya bir öfkesi yok. Bandırma’dakilerin biz bu Balıkesirliler olmasa daha özgür oluruz. Bizim üst kimliğe ihtiyacımız yok Bandırmalı olmak bize yetiyor düşüncesi var. Mesela Almanya kendisine Almanya demekten vazgeçmiyor ama bir yandan baktığınızda Avrupa Birliği’nin üyesi. Biz sizin Bandırmalı kimliğiniz yok olsun diyenin alnını karışlarız. Bandırma her zaman Bandırma ama Balıkesir ile birlikte olduğunda daha güçlü olur. Ayvalık’ta, Edremit’te, Manyas’ta Gönen’de Balıkesir’in bir parçası. Biz bir iliz" dedi.

Yılmaz : 2024’e kadar buradayız

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 2024 yılına kadar görev başında olduklarını vurgulayarak, "20 tane ilçe var. En kendinden olan yer Bandırma. Bandırma’nın ihtiyaçları yaparsan daha iyi olur ama yaşamsal ihtiyaçları yok. Suyu akıyor, otobüsleri çalışıyor. Belediye olarak bitirmiş işlerini. Bandırma belki iki yıl sonra alacak hizmeti ama gücünü görecek Büyükşehir’in. Bandırma nasıl yönetiliyor? Hizmet nasıl geliyor göreceksiniz. Acelemiz yok. 2024’e kadar buradayız biz. Milletimiz takdir ederse, partimiz de bizi aday gösterirse bizim de niyetimiz olur şartlar olursa bir daha hizmet edeceğiz. Ben yapacağım en onurlu işin şehrime hizmet olduğuna inanıyorum. Ben kavga etmem. Herkesi dinlerim. İnsan ve finans yönetiminde rüştünü ispatlamış bir adamım. İlçe Belediye Başkanlığı yaptım kanunları öğrendim. Şimdi Bakanları da öğrendim. Ankara’nın koridorlarından nereden girersen nereden çıkarsan hangi bakana ulaşırsın onu da öğrendik. Yani yetişiyoruz. Cemal Öztaylan milletvekili olmasaydı çoğu şey başka olurdu. Üç dönem, iki dönem Belediye Başkanlıklarının devam ettiği yerlerde hizmetlerin çok farklı olduğunu işlerin tamamlandığını görüyoruz" dedi.

"Bandırma kimseden daha fazla su parası ödemiyor"

Basın mensuplarının Bandırma neden en pahalı suyu kullanıyor şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Başkan Yılmaz, "Biz göreve geldiğimizde gördük ki her belediye kendisine göre bir tarife yapmış. İşyerleri şu kadar, şantiye şu kadar para öder diye. Bine yakın ayrı ayrı su fiyatı var. Hepsi ayrı ayrı yazılım kullanıyordu. Belediye önce bunu olduğu gibi kabul etti. Devlet diyor ki kırsal mahalle ve ilçelerde nüfusu düşük olanlarda beşte bir fiyatını uygularsınız diyor. Normal şehir hayatının tüm özellikleri olan yerler dışında. Bandırma’nın 2014’te su fiyatı 7 TL’ydi. Biz şunu yaptık. Bandırma, Edremit, Karesi ve Altıeylül’deki su fiyatlarını aynı fiyata çektik. Önceden Bandırma’nın su fiyatı Karesi’nin üç katıydı. 2014’ten önce. 2014’te fiyat biraz düştü ama şehre bir yük geldi. Önceden emlak vergisi ile birlikte siz gidiyordunuz metrekarenize göre evde yaşayanlara göre farklı vergiler ödüyordunuz. Büyükşehir Yasası çıkınca ilçe belediyesi her bağımsız bölümün emlak vergisini kendisi alır denildi. Ama burada yaşayanların çöpünü ilçe belediyesi topluyor ama bu parayı toplayamaz. O zaman su faturasına eklesinler. Su varsa çöp üretiliyordur denildi. Su faturalarının altına baktığınızda BASKİ, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi diye üç bölüm var. İlçe Belediyesi’nin topladığı para vatandaşların normalde sokakta toplanan çöpler için ilçe belediyesinin harcadığı paranın karşılığı. Biz Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile konuyu konuştuk. Çöp hizmetini zaten ihale yapmayacaklarını, çoğunu kendilerinin gerçekleştirdiğini, işçilerin de taşerondan kendilerine geçtiğini belirtti. Yani çoğu hizmetin maliyeti daha hesaplanabilir oldu. Keyfi ihaleler yok. Yüksek fiyatlı ihale alan sistemler bitti. O nedenle şimdi bunlar düşüyor. Biz en son Aralık ayında karar alacaktık. Her ilçe kendi fiyatını versin diye. Ama dedik ki çoğu Belediye Başkanımızın adı şaibeye karışıyor. Bu rakamların yüksek olması ihalenin yüksek yapılmış olduğu manasına geliyor. Vatandaş bu parayı su faturasında yüksek oluyor. İhalelerinizi de, işinizi de takip ederiz, bunların hepsi eşit fiyatlı olsun dedik. Biz bu işi Belediye Başkanlarımız ile birlikte düzeltiyoruz. Ocak Ayı’ndan itibaren Karesi, Altıeylül, Bandırma, Erdek aynı fiyatı ödüyor. Bu kararı da oy birliği ile geçirdik. Bandırma kimseden daha fazla su parası ödemiyor. Bir şeyi fazla ödüyor. O da çöple ilgili olan ayrıntı. Onu da bu önümüzdeki günlerde bir yasa ile birlikte meclisten alacağımız kararla düzelteceğiz" dedi.

"Bandırma’ya neler yaptığımızı göreceksiniz"

Bandırma’ya yapılacak çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bandırma’ya neler yaptığımızı göreceksiniz. Buraya Büyükşehir bütün gücü ile geldiğinde ben sizi çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Gelip burayı kazıp tekrar gidip tekrar kazmak değil. Girdiğimizde tüm gücümüzle gelip alt yapımızı, üst yapımızı yapmamız lazım. Kesintili olarak 2,5 yılda iş yaparsak bu şehre de haksızlık yapmış oluruz. Zaten trafik sıkışık. Uzun inşaat sürmemesi lazım burada. Parası, projesi hazır olacak. İlçe Belediyesi ile, elektrik firması ile doğalgaz firması ile anlaşacaksın. İçeriye girdiğin zaman insanların da en rahat olduğu zaman yaz. Yaz ayında bir gireceğiz buraya Ekim Kasım olmadan çıkmamız lazım. Bu hazırlığı yapmadan girersek Bandırmalıya zulüm olur. Zaten yollar dar, esnaf can çekişiyor. Bir de biz gelip yolları kazarsak olmaz. Bunları biz bilerek yapıyoruz. Şu anda biz gireriz buraya ama 6 ay sürer. Asfaltın parası cebimizde olsun. Hadi dediğimizde gece gündüz çalışıp bitirelim" diye konuştu.