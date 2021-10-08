Başkan Yılmaz’a ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ ödülü

11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında en başarılıların ödüllendirildiği 11. Buhara Medya Ödülleri Töreni, Ankara’da düzenlendi. “Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte” sloganıyla gerçekleştirilen ödül töreninde; başarılı çalışmaları ve yenilikçi projeleriyle çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Ödülü Başkan Yücel Yılmaz adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin elinden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan aldı.

Programda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı.