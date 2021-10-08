banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Başkan Yılmaz’a ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ ödülü

11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

BALIKESİR 08.10.2021, 17:43
Başkan Yılmaz’a ‘Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı’ ödülü

11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında en başarılıların ödüllendirildiği 11. Buhara Medya Ödülleri Töreni, Ankara’da düzenlendi. “Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte” sloganıyla gerçekleştirilen ödül töreninde; başarılı çalışmaları ve yenilikçi projeleriyle çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Ödülü Başkan Yücel Yılmaz adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin elinden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan aldı.

Programda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1