Başkan Yılmaz: "Muhtarla mükemmel yönetişim içindeyiz"

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı’nda bin 133 muhtar ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, muhtarlarla yönetişimin mükemmel düzeyde olduğunu ve ötekileştirilen hiç kimsenin olmadığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Her şeyi muhtarlarla beraber yapıyoruz. Bütün ve kendisi ile barışık şehir olduk” dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programında Balıkesir’deki bin 133 muhtar ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye’deki, tüm muhtarların kullanabilmesi için yaptırılan Muhtar Evi’nin 19 Ekim Çarşamba günkü açılışına Balıkesirli muhtarları da davet etti. Bu nedenle 19 Ekim Muhtarlar Günü, Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir gün önce kutlandı. Yemek programı ile başlayan kutlamalar protokol konuşmalarının ardından Dursunbey Barana Ekibi ve Kafkas Dans Grubunun gösterileriyle devam etti. Muhtarlara rozet takdim töreni düzenlendi. Kutlama programına; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe kaymakamları, İlçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Sorunlarımız çözüme kavuşuyor

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları ‘Umudum Sende’ Projesi ile 50 bin çocuğa ulaştıklarını söyledi. Muhtar Dernekleri başkanları günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yaptı.

Karesi İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Durmaz, “Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Muhtarlıklar, vatandaşların ihtiyaç duyduklarında ilk çaldıkları kapıdır. Muhtarlarımız, halkımızın içinde olan bir müessesedir. Bizler, 7/24 devletimizin ve vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz.” dedi. Karesi İlçesi Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Temiz, “Bugünü bizlere Muhtarlar Günü olarak hediye eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Her türlü sorunlarımızı çözmek için çaba gösteren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Her müessesenin sorunları olduğu gibi çözümleri de var. Birçok sorunumuzun çözüme kavuşacağına inanıyorum” dedi.

“Devletimizi her noktada temsil ediyoruz”

Altıeylül İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Aytekin Yıldız, “20 ilçemizin kıymetli muhtarları ile bizleri bir araya getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu güne vesile olan Gazi Meclisimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız, devletimizin gözü, kulağı ve şefkatli elidir. Ebediyete intikal etmiş muhtarlara yüce Allahtan rahmet, görev yapan muhtarlara da üstün başarılar dilerim.” dilerim.

Altıeylül Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Emer, “Muhtarlık müessesi toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarındandır. Devletimizi her noktada temsilcisidir. Köprü vazifesi görmektedir. Hem sevinçte ve hem hüzünde halkımızın her zaman yanındayız. Görev yapan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutluyorum” dedi.

“Güçlü ve özel bir iliz”

“19 Ekim’in kahramanları, dağlarından bal ovalarından yağ akan şehrin uç beyleri muhtarlarımız hoş geldiniz.” diyerek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz çok özel ve çok güçlü bir iliz. Bazı muhtarlarımız merkeze gelmek için 120 kilometrenin üstünde yol yaptı. Yaklaşık 300 kilometre büyükşehrin hizmet alanı var. 6 bin kilometre grup yolu var. 1 milyon 250 bin kayıtlı nüfusu var. Körfezimizde 1 milyona yakın insanı, 65 gün civarında ağırlıyoruz. Bunun bizim ekonomizme faydası çok fazla. Bir o kadar da yönetimi zor olan bir işe dönüşüyor. Ama biz bunu başarıyoruz. 8,5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum daha da öğrenmem gereken çok iş var. Akşamdan sabah öğrenilmiyor. Muhtarlar gerçekten çok önemli bir görevi ifa ediyor. Muhtarlarımız sorunları yerinde bire bir bilen ve sistematik olarak duyuran insanlar. Aynı anda tüm şehre asfalt atmak mümkün değil. Aynı anda her yere çocuk parkları yapmak mümkün değil. Ama iyi bir yönetişimimiz var. 20 ilçe belediye başkanımız hangi partiden olursa olsun kapıdan içeri girip şehrin derdini anlatıp elinde bir sonuçla gidiyor. Yönetişim mükemmel düzeyde ve ötekileştirilen hiç kimse yok. Hep beraber hareket ediyoruz. Şehrin bütün kaynaklarını hep beraber oranlı bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

“Büyük bir şehir olduk, bütün olduk” dedi.

Başkan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: " Şehre bereket gelsin istiyoruz. Şehrimize de bereket geldi çünkü az parayla çok iş yapıyoruz. Şehrimize gelen 1 milyonun üzerindeki turist Balıkesir’e ne getiriyor, giderken ne kadar kir bırakıyor. Bunların hepsini yöneten, sorunlarını kendi kaynaklarıyla çözen elhamdülillah hiç kimseye muhtaç olmayan büyük bir şehir olduk, bütün olduk ve her şeyi beraber yapıyoruz. Bereketi artırıp tarlaları daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Balıkesir’i yaşanılabilir, çocukların gelecek kaygısı olmayacağı bir şehir haline getiriyoruz. Kendisi ile barışık şehir olduk” dedi.

“Güçlü Türkiye’ye hizmet ediyoruz”

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programına ev sahipliği yaptığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Devlet olarak ahenk içinde kurumlarımızla birlik beraberlik içinde güçlü Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Balıkesir’i daha da yükseltmek daha da gelişmesine vesile olmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızla kaynaşıp tüm kurumlarımızla da en yüksek performansla hizmet etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız siz değerli muhtarlarımıza çok değer veriyor. Sizler vücuttaki kılcal damarlar gibisiniz. Vatandaşlardan talepleri toplayıp devlete iletiyorsunuz. Hiçbir kamu kuruluşu siz olmadan görevini ifa edemez. Bütün kurumlar hep beraber çalışıyorsunuz. Balıkesir’e hizmet ediyorsunuz. Her birimizin yaptığı hizmet kutsaldır. Muhtarlar gününüzü kutluyorum” dedi.