Başkan Yılmaz, esnafı dinledi

Bağlar Sokağı esnafının güler yüzle karşıladığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı, Kunduracı Hasan amcadan da bağlama dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve partililer Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Bağlar Sokağı’nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Cuma namazının ardından kahvede vatandaşlarla bir araya gelen heyet ardından Bağlar Sokağı’nda esnafın kapısını çalıp kolaylıklar diledi. Esnafın güler yüzle karşıladığı Başkan Yılmaz, tekstil atölyesinde dikiş attı, oklava ile hamur açtı, Bağlar Sokağı’nda Kunduracı Hasan Yüksel’den bağlama dinledi. Girdiği her dükkanda esnafın ihtiyaçlarını soran ve tek tek notlarını alan Başkan Yılmaz, “Pandemi sonrası dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’de ekonominin durmaması belirli ölçüde de hükümetin yaptığı maaş zamları bir belediye başkanı olarak bizleri mutlu etti. Halkımızın teveccühü artarak devam ediyor” dedi.