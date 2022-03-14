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Başkan Yılmaz, Erdek’te sıkılmadık el bırakmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek’in dokuz mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

BALIKESİR 14.03.2022, 16:24
Başkan Yılmaz, Erdek’te sıkılmadık el bırakmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek’in dokuz mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Erdek’in; Karşıyaka, Çakıl, Şahinburgaz, Ballıpınar, Ormanlı, Turan, Narlı, İlhan ve Ocaklar mahallelerini karış karış gezen Başkan Yılmaz, sahil şeridi düzenleme çalışmalarıyla Kapıdağ Yarımadası’nın bir yandan turizm potansiyelini yükseltirken, bir yandan da yörenin konforunu artırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonunda kurmaylarıyla beraber Kapıdağ Yarımadası’nı karış karış dolaştı. Erdekli vatandaşların güler yüzle karşıladığı Başkan Yılmaz, bölgede yapılan çalışmaların vatandaşların yüzünü güldürmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdek ilçesinin Karşıyaka ve İlhan mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı sahil şeridi düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, hizmetlerin Kapıdağ Yarımadası’ndaki tüm noktalara ulaştırılacağını böylelikle de bölgenin turizm potansiyelinin artacağını söyledi. Kapıdağ Yarımadası’nda; Karşıyaka, Çakıl, Şahinburgaz, Ballıpınar, Ormanlı, Turan, Narlı, İlhan ve Ocaklar mahallelerine çıkarma yapan Başkan Yılmaz’a; AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, AK Parti Erdek Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, AK Parti Erdek Gençlik Kolları Başkanı Emre Konçeli, AK Parti Erdek Meclis Üyeleri Yaşar Ceyhun Mırız, Huri Güven, Orhan Narin, Erdek MHP Meclis Üyesi Mehmet Ali Yağcı, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Karşıyaka ve İlhan mahallelerinde; peyzaj çalışmalarından kent mobilyalarına, parke ve taş kaplamalarından, aydınlatma, sahil ve meydan düzenlemesine kadar birçok noktaya dokunan ekipler, kısa bir süre sonra Şahinburgaz ve Ocaklar Sahili’nde de sahil düzenlemesi, semt spor sahası, oyun grubu ve spor aletleri kurulumu çalışmalarına başlayacak.

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