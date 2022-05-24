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Başkan Yılmaz, BAÜN’ de gençlerle buluştu

Balıkesir Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni bir müjde vererek Çamlık’ta Birleşmiş Milletler ile birlikte “Dünya Çevre Durum Merkezi” açacaklarını söyledi.

BALIKESİR 24.05.2022, 12:45
Başkan Yılmaz, BAÜN’ de gençlerle buluştu

Balıkesir Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni bir müjde vererek Çamlık’ta Birleşmiş Milletler ile birlikte “Dünya Çevre Durum Merkezi” açacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi’nde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir’in gençlere yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Yılmaz, yepyeni bir müjde verdi ve Çamlık’ta Birleşmiş Milletler ile birlikte “Dünya Çevre Durum Merkezi” açacaklarını söyledi. Büyükşehir ve Üniversite olarak birlikte çok güzel işlere imza attıklarını kaydeden Yılmaz “Bizim gözümüz, kulağımız sizlerde. Siz talep edeceksiniz, biz ise imkânlarımız ölçüsünde buna cevap vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nin gücü de, kapasitesi de var” açıklamasında bulundu.

"Balıkesir konforlu ve standartları yüksek bir şehir"

“Çalışıyoruz, gençler için daha çok çalışıyoruz.” diyen Başkan Yücel Yılmaz, ortak akılda buluşarak Balıkesir’in geleceğini gençlerle birlikte inşa etmek istediklerini söyledi. Yılmaz “Üniversitede ilk senesi olanlara güzel bir haber vereyim; Balıkesir her sene biraz daha güzelleşecek. Son senesi olanlar da kalmak için bahane üretirse iyi olur. Çünkü konforu ve hayat standartları yüksek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Organize sanayi bölgelerimizde gençlere yönelik istihdam alanları oluşturuyoruz. Artık Balıkesir ile ilgili hayallerimiz kâğıtta olmanın ötesine geçiriyor, bir bir devreye alıyoruz. İstiyoruz ki okumak için gelen öğrenci gitmesin, başka şehirlere okumaya giden Balıkesirli gençler de yeniden memleketine dönsün, hedefimiz bu” dedi.

"Enerjinize ve fikirlerinize ihtiyacımız var"

Balıkesir’in gençlerin enerjisine ve fikirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir Birleşmiş Milletler 75.yil Gençlik Merkezini geçen yıl açtık. Geçtiğimiz günlerde; Dijital Gençlik Merkezi, Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi ve Edremit Kültür Merkezi’nin açılışını yaptık. Buradan bir müjde daha vereyim; bu yıl Birleşmiş Milletler ile birlikte Çamlık’ta, Dünya Çevre Durum Merkezi’ni açmayı planlıyoruz. Bu merkez, kullanıcıların dünya çevre durumuyla ilgili verilere ve bilgilere neredeyse gerçek zamanlı olarak erişmelerini, görselleştirmelerini, paylaşmalarını ve indirmelerini sağlayacak. Balıkesir’i dijital çağa bir adım daha yaklaştıracak bu merkezle şehir olarak küresel çevre için en son teknolojileri kullanma konusunda liderlik rolünü üstleneceğiz” dedi.

Büyükşehir mezuniyetlerinde de öğrencilerin yanında olacak

Gençlik alanında Türkiye ve dünyaya örnek bir Balıkesir’in inşası için güçlü adımlar attıklarını belirten Başkan Yılmaz; ayrıca sosyal ve kültürel hayatın hareketli olduğu, gençlere tercih yapabilecekleri seçenekleri sunacak konser, tiyatro, söyleşi, spor müsabakaları gibi etkinlikleri düzenleme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Üniversitelilerin “Balıkesir’de öğrenciliğimi unutamayacağım bir hayat yaşıyorum.” diyebilmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, Büyükşehir olarak mezuniyet törenlerinde de gençlerin yanında olacaklarının müjdesini verip “Giderken iyi uğurlayalım aklınızda Balıkesir kalsın” dedi. Başkan Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu öğrencilerle sohbet ederken Sanatçı Nahide Babaşlı da konser verdi.

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